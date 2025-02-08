Нові Центри Дії відкрилися на Одещині, Дніпропетровщині та Полтавщині

В Україні відкрили та модернізували ще чотири Дія.Центри в містах Балта, Авангард, Кривий Ріг та Великих Сорочинцях. Нові центри надають доступ до понад 2 000 адміністративних послуг для жителів цих регіонів, забезпечуючи комфортний доступ до державних послуг для всіх категорій населення, включаючи людей з обмеженими можливостями. Про це повідомила пресслужба Дії.
Зокрема, у нових Дія.Центрах є місця для відвідувачів на кріслах колісних та дитячих візках, безкоштовний Wi-Fi, зони для самообслуговування, сервіси оплати адмінзбору та дитячі куточки. Це рішення допоможе задовольнити потреби понад 94 тисяч місцевих жителів, зокрема внутрішньо переміщених осіб.
Перелік нових центрів:
У нових «Дія.Центрах» громадяни можуть швидко отримати широкий спектр адміністративних послуг у комфортних умовах. Ці модернізовані центри оснащені електронною чергою, терміналами для сплати адмінзбору, банкоматами, а також зонами самообслуговування. Кількість працівників у центрах достатня для оперативного обслуговування відвідувачів.
У Центрі можна отримати основні послуги, такі як:
До того ж, центр пропонує супутні сервіси, серед яких:
Для громад з населенням більше 50 тис. осіб також доступна підтримка підприємців через Дія.Бізнес, а для менших громад — консультаційний стенд цієї програми.
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