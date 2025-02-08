Нові Центри Дії відкрилися на Одещині, Дніпропетровщині та Полтавщині

В Україні відкрито та модернізовано чотири нових Дія.Центри для зручного доступу до послуг.

Фото: Дія

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В Україні відкрили та модернізували ще чотири Дія.Центри в містах Балта, Авангард, Кривий Ріг та Великих Сорочинцях. Нові центри надають доступ до понад 2 000 адміністративних послуг для жителів цих регіонів, забезпечуючи комфортний доступ до державних послуг для всіх категорій населення, включаючи людей з обмеженими можливостями. Про це повідомила пресслужба Дії.

Зокрема, у нових Дія.Центрах є місця для відвідувачів на кріслах колісних та дитячих візках, безкоштовний Wi-Fi, зони для самообслуговування, сервіси оплати адмінзбору та дитячі куточки. Це рішення допоможе задовольнити потреби понад 94 тисяч місцевих жителів, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

Перелік нових центрів:

Балта (Одеська область) — понад 450 адмінпослуг

Авангард (Одеська область) — понад 245 адмінпослуг

Кривий Ріг (Дніпропетровська область) — понад 600 адмінпослуг

Великі Сорочинці (Полтавська область) — понад 290 адмінпослуг

У нових «Дія.Центрах» громадяни можуть швидко отримати широкий спектр адміністративних послуг у комфортних умовах. Ці модернізовані центри оснащені електронною чергою, терміналами для сплати адмінзбору, банкоматами, а також зонами самообслуговування. Кількість працівників у центрах достатня для оперативного обслуговування відвідувачів.

У Центрі можна отримати основні послуги, такі як:

сплата адмінзбору,

оплата комунальних послуг,

консультації щодо онлайн-послуг,

консультації для бізнесу через Дія.Бізнес.

До того ж, центр пропонує супутні сервіси, серед яких:

банкомати або відділення банку,

безоплатна правова допомога,

приймання громадян головою громади,

відділення пошти,

коворкінг-зона,

конференц-зал.

Для громад з населенням більше 50 тис. осіб також доступна підтримка підприємців через Дія.Бізнес, а для менших громад — консультаційний стенд цієї програми.

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