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Нові Центри Дії відкрилися на Одещині, Дніпропетровщині та Полтавщині

12:40, 8 лютого 2025
В Україні відкрито та модернізовано чотири нових Дія.Центри для зручного доступу до послуг.
Нові Центри Дії відкрилися на Одещині, Дніпропетровщині та Полтавщині
Фото: Дія
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В Україні відкрили та модернізували ще чотири Дія.Центри в містах Балта, Авангард, Кривий Ріг та Великих Сорочинцях. Нові центри надають доступ до понад 2 000 адміністративних послуг для жителів цих регіонів, забезпечуючи комфортний доступ до державних послуг для всіх категорій населення, включаючи людей з обмеженими можливостями. Про це повідомила пресслужба Дії.

Зокрема, у нових Дія.Центрах є місця для відвідувачів на кріслах колісних та дитячих візках, безкоштовний Wi-Fi, зони для самообслуговування, сервіси оплати адмінзбору та дитячі куточки. Це рішення допоможе задовольнити потреби понад 94 тисяч місцевих жителів, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

Перелік нових центрів:

  • Балта (Одеська область) — понад 450 адмінпослуг
  • Авангард (Одеська область) — понад 245 адмінпослуг
  • Кривий Ріг (Дніпропетровська область) — понад 600 адмінпослуг
  • Великі Сорочинці (Полтавська область) — понад 290 адмінпослуг

У нових «Дія.Центрах» громадяни можуть швидко отримати широкий спектр адміністративних послуг у комфортних умовах. Ці модернізовані центри оснащені електронною чергою, терміналами для сплати адмінзбору, банкоматами, а також зонами самообслуговування. Кількість працівників у центрах достатня для оперативного обслуговування відвідувачів.

У Центрі можна отримати основні послуги, такі як:

  • сплата адмінзбору,
  • оплата комунальних послуг,
  • консультації щодо онлайн-послуг,
  • консультації для бізнесу через Дія.Бізнес.

До того ж, центр пропонує супутні сервіси, серед яких:

  • банкомати або відділення банку,
  • безоплатна правова допомога,
  • приймання громадян головою громади,
  • відділення пошти,
  • коворкінг-зона,
  • конференц-зал.

Для громад з населенням більше 50 тис. осіб також доступна підтримка підприємців через Дія.Бізнес, а для менших громад — консультаційний стенд цієї програми.

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Дніпро Одеса Полтава Дія

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