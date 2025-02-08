Новые Центры Дии открылись в Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях

В Украине открыто и модернизировано четыре новых Дія.Центры для удобного доступа к услугам.

Фото: Дія

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В Украине открыли и модернизировали еще четыре Дія.Центры в городах Балта, Авангард, Кривой Рог и Великих Сорочинцах. Новые центры предоставляют доступ к более 2 000 административных услуг для жителей этих регионов, обеспечивая комфортный доступ к государственным услугам для всех категорий населения, включая людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила пресс-служба Дии.

В частности, в новых Дія.Центрах есть места для посетителей на креслах колесных и детских колясках, бесплатный Wi-Fi, зоны для самообслуживания, сервисы оплаты админсбора и детские уголки. Это решение поможет удовлетворить потребности более 94 тысяч местных жителей, в том числе внутренне перемещенных лиц.

Перечень новых центров:

- Балта (Одесская область) - более 450 админуслуг

- Авангард (Одесская область) - более 245 админуслуг

- Кривой Рог (Днепропетровская область) - более 600 админуслуг

- Большие Сорочинцы (Полтавская область) - более 290 админуслуг

В новых «Дія.Центрах» граждане могут быстро получить широкий спектр административных услуг в комфортных условиях. Эти модернизированные центры оснащены электронной очередью, терминалами для уплаты админсбора, банкоматами, а также зонами самообслуживания. Количество работников в центрах достаточное для оперативного обслуживания посетителей.

В Центре можно получить основные услуги, такие как:

- уплата админсбора,

- оплата коммунальных услуг,

- консультации по онлайн-услугам,

- консультации для бизнеса через Дія.Бізнес.

К тому же, центр предлагает сопутствующие сервисы, среди которых:

- банкоматы или отделения банка,

- бесплатная правовая помощь,

- прием граждан главой общины,

- отделение почты,

- коворкинг-зона,

- конференц-зал.

Для громад с населением более 50 тыс. человек также доступна поддержка предпринимателей через Дія.Бізнес, а для меньших громад - консультационный стенд этой программы.

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