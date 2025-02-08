Новые Центры Дии открылись в Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях

В Украине открыли и модернизировали еще четыре Дія.Центры в городах Балта, Авангард, Кривой Рог и Великих Сорочинцах. Новые центры предоставляют доступ к более 2 000 административных услуг для жителей этих регионов, обеспечивая комфортный доступ к государственным услугам для всех категорий населения, включая людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила пресс-служба Дии.
В частности, в новых Дія.Центрах есть места для посетителей на креслах колесных и детских колясках, бесплатный Wi-Fi, зоны для самообслуживания, сервисы оплаты админсбора и детские уголки. Это решение поможет удовлетворить потребности более 94 тысяч местных жителей, в том числе внутренне перемещенных лиц.
Перечень новых центров:
- Балта (Одесская область) - более 450 админуслуг
- Авангард (Одесская область) - более 245 админуслуг
- Кривой Рог (Днепропетровская область) - более 600 админуслуг
- Большие Сорочинцы (Полтавская область) - более 290 админуслуг
В новых «Дія.Центрах» граждане могут быстро получить широкий спектр административных услуг в комфортных условиях. Эти модернизированные центры оснащены электронной очередью, терминалами для уплаты админсбора, банкоматами, а также зонами самообслуживания. Количество работников в центрах достаточное для оперативного обслуживания посетителей.
В Центре можно получить основные услуги, такие как:
- уплата админсбора,
- оплата коммунальных услуг,
- консультации по онлайн-услугам,
- консультации для бизнеса через Дія.Бізнес.
К тому же, центр предлагает сопутствующие сервисы, среди которых:
- банкоматы или отделения банка,
- бесплатная правовая помощь,
- прием граждан главой общины,
- отделение почты,
- коворкинг-зона,
- конференц-зал.
Для громад с населением более 50 тыс. человек также доступна поддержка предпринимателей через Дія.Бізнес, а для меньших громад - консультационный стенд этой программы.
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