Украина должна быть достаточно вооружена, чтобы вести переговоры с сильной позиции, – глава МИД Чехии на встрече с Келлоггом

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский встретился с Китом Келлогом в Вашингтоне.

Фото: Х / Jan Lipavský

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В рамках своего визита в Вашингтон министр иностранных дел Чехии Ян Липавский встретился со спецпредставителем Дональда Трампа по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Во время встречи Липавский подчеркнул, что Украина должна иметь достаточно вооружения для того, чтобы вести переговоры с более сильной позиции. Он также отметил, что Чехия заинтересована в том, чтобы Россия больше никогда не решилась на агрессию против своих соседей.

«Украина должна быть достаточно вооружена, чтобы вести переговоры с сильной позиции. Очевидно, что Чехия заинтересована в том, чтобы Россия больше никогда не решилась напасть на своего соседа», - написал он в Х.

Липавский добавил, что Келлог поинтересовался взглядом Чехии относительно российской агрессии.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина ждет визит спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в феврале.

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