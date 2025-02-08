В ФБР подтвердили существование офиса для анализа НЛО

ФБР подтвердило существование секретного офиса для расследования «неидентифицированных аномальных явлений».

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В Федеральном бюро расследований подтвердили существование секретного отдела, занимающегося расследованием "неидентифицированных аномальных явлений" (UAP). Об этом сообщает Politico.

Ранее была информация, что Пентагон имеет специальную структуру под названием All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO), которая занимается анализом наблюдений НЛО военными. Однако до этого момента ни один гражданский государственный орган США не сообщал о наличии аналогичных групп.

ФБР подтвердило изданию Politico факт существования офиса, однако детали не раскрыло.

"ФБР расследует неидентифицированные аномальные явления, когда существует потенциальная угроза нарушения федерального законодательства, а также в целях сбора, анализа и обмена разведывательной информацией для борьбы с угрозами национальной безопасности США", - пишет издание.

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