У ФБР підтвердили існування офісу для аналізу НЛО

ФБР підтвердило існування секретного офісу для розслідування «неідентифікованих аномальних явищ».

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У Федеральному бюро розслідувань підтвердили існування секретного відділу, який займається розслідуванням "неідентифікованих аномальних явищ" (UAP). Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що раніше була інформація, що Пентагон має спеціальну структуру під назвою All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO), яка займається аналізом спостережень НЛО військовими. Проте до цього моменту жоден цивільний державний орган США не повідомляв про наявність аналогічних груп.



ФБР підтвердило виданню Politico факт існування офісу, проте деталі не розкрило.

"ФБР розслідує неідентифіковані аномальні явища, коли існує потенційна загроза порушення федерального законодавства, а також з метою збору, аналізу та обміну розвідувальною інформацією для боротьби із загрозами національній безпеці США", - пише видання.

Зазначимо, що у ФБР можуть скоротити секретний відділ з вивчення НЛО. Працівники стурбовані можливістю втратити роботу через зниження фінансування та боротьбу з бюрократією.

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