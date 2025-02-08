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У ФБР можуть скоротити секретний відділ з вивчення НЛО

10:51, 8 лютого 2025
Курс на скорочення штату федеральних службовців випадково розкрило існування секретного відділу ФБР з вивчення НЛО.
У ФБР можуть скоротити секретний відділ з вивчення НЛО
Фото: Universe Space Tech
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Під загрозою скорочення опинились відділи, що займаються вивченням непізнаних літаючих об'єктів (НЛО). Одним із таких підрозділів є секретний офіс ФБР, який, до недавнього часу залишався поза увагою, але тепер отримав офіційне визнання. Працівники цієї структури стурбовані можливістю втратити роботу через зниження фінансування та боротьбу з бюрократією.

Як повідомляє Politico, офіс ФБР, що займається розслідуванням аномальних явищ, працює незалежно від Управління з розслідування аномалій (AARO), під керівництвом Пентагону. Ця співпраця вказує на зростаючий інтерес уряду США до дослідження НЛО, хоча ФБР не надає інформації щодо кількості співробітників або терміну існування цього відділу.

Представники ФБР зазначили, що їхній офіс проводить розслідування з фокусом на національну безпеку, зокрема у випадках, коли йдеться про порушення федерального закону. Це підтверджується численними свідченнями, зокрема від колишнього пілота ВМС Раяна Грейвса, який розповів, що його група понад рік працювала з командою ФБР, опитуючи свідків, надаючи зачіпки та розвідувальні дані для захисту країни від невідомих явищ. Пентагон мав схожу програму під назвою «Програма вдосконаленої ідентифікації загроз в аерокосмічному просторі».

Інший свідок, екс-офіцер розвідки армії Кейсон Бест, також зазначив, що розформування цього секретного відділу буде катастрофічним для подальшого дослідження НЛО та співпраці між урядовими структурами.

Як писала «Судово-юридична газета», раніше ніколи не розголошувалося про існування неофіційної робочої групи ФБР з вивчення НЛО. Раніше відомо, що Пентагон має спеціальну структуру під назвою All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO), яка займається аналізом спостережень НЛО військовими. Однак до цього моменту жоден цивільний державний орган США не повідомляв про наявність аналогічних груп.

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США космос НЛО

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