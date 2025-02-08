Що святкують 8 лютого та які пам’ятні події сталися цього дня

8 лютого відзначають Всесвітній день кіно.

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У суботу, 8 лютого, відзначають Всесвітній день кіно. Цей день заснований третьою Академією кінематографічних мистецтв і наук в 2020 році, щоб відзначити здатність фільмів залучати, пов’язувати і надихати людей. Щорічний захід, що збігається з сезоном вручення премії "Оскар", надає можливість для кіноманів, щоб об’єднатися у своїй пристрасті до кінематографу.

Також 8 лютого святкують День опери. Неофіційне свято виникло в соцмережах у 2018 році з хештегу #OperaDay. Також існує офіційна подія - Всесвітній день опери. День опери, присвячений вшануванню і насолоди від опери, багатого і складного музичного жанру, який поєднує в собі музику, театр і розповідь.

А ще сьогодні відзначають День пропозиції руки та серця. Це особлива дата, яка є частиною так званого тижня кохання перед Днем святого Валентина. Це неофіційне, але популярне свято, особливо в романтичних культурах.

Крім цього, 8 лютого святкують Міжнародний день шотландського віскі. Шотландське віскі має багатовікову історію, адже його виробництво в Шотландії документально підтверджене ще від 1494 року. Свято започатковане ентузіастами віскі, щоб популяризувати культуру його споживання, розповідати про різноманітність смаків та методи виробництва.

Віряни вшановують пам'ять святого великомученика Теодора Стратилата.

Пам’ятні події:

1885 рік — публікують перше оповідання Бернарда Шоу;

1914 рік — у Монреалі створюють українське видавництво "Новий Світ";

1915 рік — у Лос-Анджелесі відбувається прем'єра фільму Девіда Ґріффіта "Народження нації", включеного згодом до списку 100 найкращих фільмів усіх часів і народів;

1916 рік — у Цюриху (Швейцарія) група поетів оголошує про появу нової мистецької течії — дадаїзму;

1928 рік — перше передавання телесигналу через океан — із Лондона до Нью-Йорку;

1963 рік — в Іраку в результаті військового перевороту приходить до влади партія Баас;

1964 рік — Beatles прибувають в аеропорт "Кеннеді" й Америку охоплює хвиля бітломанії;

1965 рік — у Британії забороняють рекламу сигарет на телебаченні;

1969 рік — відбувається перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший — Аеробус A380);

1971 рік — засновують одну з трьох основних фондових бірж США — NASDAQ;

1972 рік — у лондонському Альберт-голі скасовують концерт Френка Заппи та Mothers of Invention, бо деякі їхні пісні були визнані непристойними;

1981 рік — у тисняві на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" у Піреї (Греція) гине 21 людина;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном;

1994 рік — Україна приєднується до програми НАТО "Партнерство заради миру";

1997 рік — у Києві створюють партію Християнсько-Народний Союз, яку 2003 року було перейменовано на Християнсько-Демократичний Союз.

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