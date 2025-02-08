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Глава Пентагону прибуде на зустріч «Рамштайн» та зустрічі міністрів оборони країн НАТО

11:45, 8 лютого 2025
Піт Хегсет розповість про зобов’язання Дональда Трампа щодо якнайшвидшого дипломатичного припинення війни в Україні.
Глава Пентагону прибуде на зустріч «Рамштайн» та зустрічі міністрів оборони країн НАТО
Фото: kyiv24
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Міністр оборони США Піт Хегсет вирушить до Брюсселя для участі в засіданнях Контактної групи з питань оборони України (UDCG) 12 лютого та зустрічі міністрів оборони країн НАТО 13 лютого, повідомляє Пентагон.

«Держсекретар Хегсет поїде до Брюсселя, Бельгія, для участі у зустрічі міністрів оборони НАТО та зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG)», – сказано в пресрелізі.

На засіданні Координаційної групи під головуванням Великої Британії Хегсет «повторить зобов’язання президента Трампа щодо якнайшвидшого дипломатичного припинення війни в Україні. Він також підкреслить необхідність посилення європейського лідерства в безпековій допомозі Україні».

Під час зустрічі міністрів оборони НАТО глава Пентагону обговорить необхідність збільшення витрат Альянсу на оборону та розширення виробничих потужностей оборонної промисловості по обидва боки Атлантики.

Перед візитом у Бельгію Хегсет 10 лютого відвідає Німеччину, а після Брюсселя вирушить до Польщі. Він наголосив, що США підтримують союзників, але очікують більшої участі європейських партнерів у розподілі оборонного тягаря.

Водночас у своїй нещодавній промові в Пентагоні Хегсет лише один раз згадав Україну, говорячи про відновлення стримування в глобальному контексті.

«На жаль, протягом останніх кількох років ми бачили події, які відбулися, які створили сприйняття - реальність чи сприйняття - але я б стверджував, що більше сприйняття американської слабкості, незалежно від того, що сталося в Афганістані, за що ми будемо нести відповідальність, за те, що сталося 7 жовтня, за війну, яка розв’язалася в Україні», – сказав Хегсет.

Раніше повідомлялося, що 26-те засідання Контактної групи щодо підтримки України відбудеться 12 лютого в Брюсселі за ініціативи Великої Британії.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в Брюсселі перед Мюнхенською конференцією.

Ми писали, що у Міноборони закликали країни «Рамштайну» інвестувати в оборонну промисловість України.

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США МЗС НАТО Велика Британія Пентагон Рамштайн

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