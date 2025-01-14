Наступний «Рамштайн» відбудеться в Брюсселі в лютому, — Борис Пісторіус

Чергове засідання у форматі «Рамштайн» збереться за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції.

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться в Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, запланованою на 14-16 лютого. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає «Укрінформ».

«Ми в четвер зранку домовилися в Рамштайні з Ллойдом Остіном та групою пʼяти, що наступна зустріч Контактної групи з питань підтримки України має відбутися, як завжди, за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції в Брюсселі, коли там зберуться міністри оборони НАТО», – сказав він.

Пісторіус зауважив, що для Контактної групи звична справа зустрічатися один раз у Рамштайні, а потім - у Брюсселі.

«Що буде після цього – ми не знаємо, це залежатиме від нової адміністрації у Вашингтоні. Побачимо», – додав очільник Міноборони Німеччини.

Раніше повідомлялося, що в Міноборони закликали країни «Рамштайну» інвестувати в оборонну промисловість України.