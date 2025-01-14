Володимир Зеленський особисто приїде на економічний форум у Давосі

Водночас Дональд Трамп приєднається до заходу онлайн.

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Президент України Володимир Зеленський планує особисто взяти участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який триватиме з 20 по 24 січня. Про це заявив президент форуму Берге Бренде, передає SRF.

Зеленський має прибути у Давос у вівторок, 21 січня. Глава держави вперше брав участь у заході у 2024 році.

Водночас відомо, що обраний президент США Дональд Трамп не буде присутній на заході особисто, але долучиться онлайн і виступить із промовою 23 січня.

У Давосі очікується присутність представників з понад 130 країн світу, серед них - понад 60 глав держав та урядів і понад 1600 представників ділових кіл.

Також на форумі ближче до кінця тижня очікують представників нової адміністрації Трампа.

З європейських лідерів, які приїдуть на Всесвітній економічний форум, Бренде згадав президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.