Владимир Зеленский лично приедет на экономический форум в Давосе

В то же время Дональд Трамп присоединится к мероприятию онлайн.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который продлится с 20 по 24 января. Об этом заявил президент форума Берге Бренде, передает SRF.

Зеленский должен прибыть в Давос во вторник, 21 января. Глава государства впервые принимал участие в мероприятии в 2024 году.

В то же время, известно, что избранный президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на мероприятии лично, но присоединится онлайн и выступит с речью 23 января.

В Давосе ожидается присутствие представителей более чем из 130 стран мира, среди них - более 60 глав государств и правительств и более 1600 представителей деловых кругов.

Также на форуме ближе к концу недели ожидают представителей новой администрации Трампа.

Из европейских лидеров, которые приедут на Всемирный экономический форум, Бренде вспомнил президент Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.