В Міноборони закликали країни «Рамштайну» інвестувати в оборонну промисловість України

Заступник міністра оборони України закликав збільшити фінансування оборонної промисловості України на засіданні НАТО.

Фото: Міноборони

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв закликав країни-учасниці «Рамштайнської групи» з закликом збільшити інвестиції в оборонну промисловість України. Він виступив на засіданні національних директорів з озброєння, яке відбулося у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Про це повідомили в Міноборони.

Боєв зазначив, що український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) не працює на повну потужність через брак фінансування. Однак, за його словами, в 2023-2024 роках виробництво артилерійських систем в Україні збільшилось у три рази, бронетранспортерів — у п'ять разів, протитанкової зброї — вдвічі, а боєприпасів — на 2,5 рази.

«Україна може виробляти понад 4 млн БПЛА на рік за умови повноцінного фінансування виробництв», — підкреслив Боєв.

Заступник міністра наголосив на важливості прискорення виробництва техніки та боєприпасів, щоб забезпечити країну необхідною технікою для ведення оборони.

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