В Минобороны призвали страны «Рамштайн» инвестировать в оборонную промышленность Украины

Заместитель министра обороны Украины призвал увеличить финансирование оборонной промышленности Украины на заседании НАТО.

Фото: Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев призвал страны-участницы «Рамштайнской группы» с призывом увеличить инвестиции в оборонную промышленность Украины. Он выступил на заседании национальных директоров по вооружению, которое состоялось в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом сообщили в Минобороны.

Боев отметил, что украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) не работает на полную мощность из-за нехватки финансирования. Однако, по его словам, в 2023-2024 годах производство артиллерийских систем в Украине увеличилось в три раза, бронетранспортеров - в пять раз, противотанкового оружия - вдвое, а боеприпасов - на 2,5 раза.

«Украина может производить более 4 млн БПЛА в год при условии полноценного финансирования производств», - подчеркнул Боев.

Замминистра отметил важность ускорения производства техники и боеприпасов, чтобы обеспечить страну необходимой техникой для ведения обороны.

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