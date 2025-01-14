Кабмін оголосив конкурс на посади незалежних членів наглядової ради «Українського Дунайського пароплавства»

Наглядова рада складатиметься з п’яти членів, троє з яких будуть незалежними, а двоє представлятимуть державу.

Фото: kmu.gov.ua

Міністерство економіки України повідомило, що Уряд оголосив конкурс конкурсний відбір трьох незалежних членів наглядової ради приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» (ПрАТ «УДП»).

Наглядова рада держкомпанії складатиметься з п’яти членів, троє з яких будуть незалежними, а двоє представлятимуть державу.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ПОСАДУ НЕЗАЛЕЖНОГО ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ «УДП»:

Кожен незалежний член наглядової ради ПрАТ «УДП» повинен відповідати мінімальним вимогам:

Вища освіта, зокрема (але не обмежуючись) у сфері управління та адміністрування, економіки, фінансів, аудиту, міжнародних відносин, правознавства;

Відсутність непогашеної судимості;

Добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;

Готовність виділити достатньо часу для виконання своїх обов’язків, як у особисто в Україні так і дистанційно, не менше 20 % робочого часу на рік, тобто мінімум 50 робочих днів на рік;

Володіння українською та англійською мовами – для громадян України, володіння англійською або українською мовами – для іноземців.

Кожен незалежний член наглядової ради ПрАТ «УДП» повинен мати обширний досвід, компетенції та професійні навички, забезпечуючи таким чином різноманітність у наглядовій раді та спроможність застосовувати різноманіття досвіду її членів для розвитку та зростання компанії та охоплювати широкий спектр стратегічних навичок.

Наступний досвід та знання є бажаними для кожного з кандидатів, але обов’язковим для наглядової ради в сукупності, та включають:

Від 5 років досвіду роботи в керівних або наглядових органах управління міжнародних та регіональних компаній, що працюють, переважно, в сфері внутрішнього чи морського перевезення навалочних вантажів, контейнерних перевезень, або міжнародній торгівлі такими товарами, як зерно, добрива, залізна руда та метали;

Досвід взаємодії з урядами та регуляторами з питань управління державними підприємствами, зокрема щодо стратегії, корпоративного управління, конкуренції, державної допомоги або розвитку сектора;

Досвід та розуміння вимог морського бізнесу, зокрема щодо регулювань Міжнародної морської організації (IMO) / Дунайської комісії / нормативних актів ЄС та проблематики, яка стосується стійкості та конкурентоспроможності морського та річкового транспорту;

Розуміння ринкових тенденцій та знання стратегічних пріоритетів ЄС щодо питань розвитку морського та річкового транспорту, включаючи ринок судноплавства та інфраструктуру на Дунаї;

Знання міжнародних фінансових, галузевих екологічних, соціальних та управлінських (ESG) стандартів та вимог до звітності/розкриття інформації, включаючи для публічних компаній і конкретно для процесів закупівель та боротьби з корупцією;

Досвід підготовки компаній до залучення інвестицій приватного сектору та/або до виходу на ринки боргового або акціонерного капіталу. Це включає, зокрема, посади у сфері прямих інвестицій, інвестиційного банкінгу та управлінського консалтингу;

Досвід в міжнародній інвестиційній спільноті (включаючи МФО), практичні знання про джерела фінансування на ринках капіталу, а також досвід у залученні як боргового, так і акціонерного фінансування на міжнародних ринках;

Досвід трансформацій компаній на ринках, що розвиваються, з акцентом, зокрема, на розширенні потужностей, корпоративному управлінні, відповідності законам і регулятивним вимогам, операційній ефективності, оновленні активів та екологічній ефективності та інших аспектів, що є важливими для стратегічних цілей;

Практичний досвід у впровадженні або нагляду за впровадженням змін у складних середовищах за участі багатьох зацікавлених осіб;

Експертні знання у сфері юридичних питань, управління ризиками, закупівель та комплаєнсу, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту;

Знання законодавчих та нормативних вимог у транспортному секторі та досвід у розробці та впровадженні політик та процедур для їх виконання.

НЕОБХІДНІ КОМПЕТЕНЦІЇ:

Кожен член наглядової ради повинен володіти професійною компетенцією принаймні в одній з перелічених нижче сфер. У той же час незалежні члени наглядової ради в сукупності повинні відповідати вимогам усіх перелічених нижче компетенцій. У разі наявності двох кандидатур з однаковими сферами компетенції та наборами професійних навичок перевага буде надана особі, яка має досвід на посаді невиконавчого директора міжнародної публічної компанії та / або досвід на вищих керівних посадах в провідних міжнародних та регіональних транспортних компаніях. Мінімальною вимогою є розуміння стандартів корпоративного управління в дворівневій структурі управління і зокрема ролі наглядової ради в державних компаніях.

Бізнес-стратегія та розвиток:

Успішний досвід розробки та реалізації стратегії великих міжнародних компаній з транспортування вантажів;

Здатність створити чітке бачення стратегії компанії та її розвитку;

Знання та досвід розробки великих проектів у напрямку управління великими міжнародними чи регіональними морськими/внутрішніми судноплавними компаніями. Розуміння та досвід роботи з європейським або американським ринком транспортування річковим та морським транспортом є великою перевагою;

Досвід розробки або управління складними проектами в галузі організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова, корінні зміни, покращення корпоративного управління);

Досвід залучення боргового чи акціонерного фінансування (включаючи на міжнародних ринках капіталу); широка мережа контактів у провідних міжнародних комерційних банках та компаніях з інвестиційного банкінгу;

Розуміння можливостей залучення (створення) вантажопотоків щодо перевезення річковим транспортом в Європі;

Досвід впровадження стратегій зростання та/або досвід з нагляду/управління трансформаціями бізнесу на ринках, що розвиваються, включаючи, зокрема, досвід реорганізації групи компаній, реструктуризації бізнесу, оптимізації витрат, удосконалення стандартів і практик менеджменту, корпоративного управління та звітності, підвищення прозорості.

Юридичне супроводження, взаємодія з урядом та регуляторні питання:

Практичні знання в різних сферах міжнародного права з фокусом на міжнародну комерцію, торгівлю, навігацію та морські операції;

Досвід взаємодії з урядами та регуляторними органами, розуміння нормативно-правових актів ЄС та питань, що стосуються стійкості та конкурентоспроможності морського та річкового транспорту ЄС;

Розуміння особливостей роботи європейських інституцій та процесу інтеграції в Європейську транспортну систему, як з точки зору бізнесу, так і з точки зору країни;

Розуміння впровадження міжнародних стандартів у сфері ESG та вимог до звітності/розкриття інформації;

Досвід застосування принципів корпоративного управління та управління змінами в великих бізнес-організаціях, наприклад, у випадках корпоративних трансформацій.

Фінанси та аудит:

Досвід у розробці та контролі над впровадженням бізнес / фінансового плану компанії;

Експертиза в процесах бюджетування, включаючи прогнозування та моніторинг;

Досвід забезпечення ефективного та стратегічного використання матеріальних і фінансових ресурсів, а також у забезпеченні задовільного управління прибутковістю компанії, наприклад, через стратегії контролю над витратами та підвищення доходів;

Досвід розробки систем внутрішнього контролю та проведення аудиту компаній.

Навички інвестиційного аналізу (аналіз транзакцій / інвестицій / операцій з економічної, ринкової, фінансової та інших точок зору), включаючи здатність оцінювати ризик і дохід та приймати обґрунтовані інвестиційні рішення;

Знання міжнародних ринків капіталу.

ОСОБИСТІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кандидати у наглядову раду ПрАТ «УДП»» повинні продемонструвати такі особисті якості:

Добросовісність, чесність та бездоганна репутація;

Усвідомлення ризиків, пов’язаних із війною, та спроможність приймати рішення і ефективно діяти в умовах невизначеності;

Видатні лідерські якості та продемонстрований успіх у низці складних управлінських проектах протягом усієї кар’єри;

Спроможність управляти інтересами різних стейкхолдерів;

Ефективний комунікатор, спроможний працювати колегіально;

Відсутність конфлікту інтересів;

Об’єктивність та незалежність мислення в процесі прийняття рішень.

НЕ МОЖЕ БУТИ НОМІНОВАНА НА ПОСАДУ НЕЗАЛЕЖНОГО ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРАТ «УДП» ОСОБА ЯКА:

є державним службовцем чи представником держави;

є або протягом останніх п’яти років була посадовою особою ПрАТ «УДП», або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу, крім обіймання посади незалежного члена наглядової ради;

є або протягом останніх трьох років була працівником ПрАТ «УДП», або його дочірнього підприємства, філії, представництв та/або іншого відокремленого підрозділу;

є афілійованою особою (в значенні, наданому цьому терміну в Законі України «Про акціонерні товариства») ПрАТ «УДП» та/або його акціонерів (учасників), або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб;

отримує або отримувала протягом попередніх трьох років від ПрАТ «УДП», або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради;

володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу ПрАТ «УПД» (самостійно або разом з афілійованими особами) або представляє інтереси такого власника;

є незалежним аудитором ПрАТ «УДП», його дочірнього підприємства, філії, представництва чи іншого відокремленого підрозділу або був ним протягом певного періоду за останні три роки, що передували його призначенню (обранню) до наглядової ради;

бере участь в аудиті ПрАТ «УДП», або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, або брав участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували його призначенню (обранню) до наглядової ради;

є та/або була протягом попередніх трьох років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб’єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;

має або мала протягом останнього року істотні ділові відносини з ПрАТ «УДП», його дочірнім підприємством, філією, представництвом чи іншим відокремленим підрозділом безпосередньо як фізична особа - підприємець чи як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу суб’єкта господарювання, який має або мав такі зв’язки;

була сукупно більше 12 років членом наглядової ради ПрАТ «УДП»;

є близькою особою з особами, зазначеними у положеннях вище (для цілей цього застереження термін «близька особа» вживається у значенні, визначеному в Законі України «Про запобігання корупції»);

є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадовою особою місцевого самоврядування, військовослужбовцем, нотаріусом, посадовою особою органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державним службовцем, іншою особою, визначеною Законом України «Про запобігання корупції»;

була або є засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, співробітником чи представником особи, до якої уряд України застосовував особисті, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції);

має непогашену судимість;

була визнана судовим рішенням винною в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства» (таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду);

була визнана судовим рішенням винною в порушенні українського корпоративного законодавства;

якій суд заборонив займатися певним видом діяльності;

є громадянином (підданим) або резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або особа (та пов’язані з нею особи), стосовно якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), зокрема, але не виключно, відповідно до Закону України «Про санкції»;

є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з ПрАТ «УДП»;

є посадовою особи іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності з ПрАТ «УДП».

ОЧІКУВАНІ ФУНКЦІЇ НЕЗАЛЕЖНИХ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ «УДП»

активна участь в розробці та критичне оцінювання пропозицій щодо фінансових, стратегічних та інвестиційних планів та показників результативності Компанії, затвердження таких планів здійснення контролю за роботою виконавчого органу, своєчасністю та достовірністю звітності щодо результатів діяльності Компанії та повноти розкриття інформації про Компанію; прийняття рішень щодо механізму фінансового контролю та управління ризиками;

забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього та зовнішнього контролю, в тому числі аудиту; інші функції, які пов’язані з виконанням повноважень наглядової ради, визначених законом та Статутом ПрАТ «УДП».

КОМПЕНСАЦІЯ

Незалежний член Наглядової ради ПрАТ «УДП» буде отримувати грошову компенсацію, яка відповідає міжнародним стандартам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 668 «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі». Крім того, буде надано страхування D&O, і понесені від імені товариства витрати будуть відшкодовані відповідно до зазначеної постанови.

ПРОЦЕС КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

Оголошення конкурсного відбору

Отримання та оцінка поданих документів від кандидатів

Співбесіди з потенційними кандидатами, що проводяться кадровим агентством

Визначення та формування короткого списку кандидатів та подання короткого списку до Номінаційного комітету кадровим агентством

Співбесіди з відібраними кандидатами, проведені Номінаційним комітетом

Визначення переможців, що проводиться Номінаційним комітетом

Для участі у відборі претендент особисто надсилає електронною поштою заяву про участь у відборі (українською та англійською мовами).

Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти). Разом із заявою:

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування або копії трудової книжки (за наявності), або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи*. Така інформація повинна містити точний період роботи, назви посад, загальний набір обов’язків, які виконувалися на зазначених посадах, та кількість працівників у підпорядкуванні;

копію документа про вищу освіту;

копію документів про післядипломну освіту та/або професійні навички (за наявності);

біографічну довідку (резюме) (українською та англійською мовами з кольоровою фотокарткою 3*4);

згоду на обробку персональних даних (українською та англійською мовами);

рекомендації (за наявності);

заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради підприємства, товариства (українською та англійською мовами);

анкету претендента за формою згідно з додатком (лише українською мовою);

копію довідки компетентного органу країни постійного місця проживання претендента про наявність або відсутність у нього судимості;

мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради з підписом (українською та англійською мовами).

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Відповідні документи подаються українською та англійською мовами та повинні чітко відображати інформацію.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Документи подаються до 18:00 (за київським часом) 11 лютого 2025 року українською та/або англійською мовами на електронну адресу: с[email protected]

Номер телефону для довідок: +38 (044) 200 44 35 або +38 (044) 200 47 73*3241 (контактні особи секретаріату комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств: Довгаленко Наталія, Свередюк Тетяна).

Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку громад та територій України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142.

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