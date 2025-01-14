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Комісії з направлення на проходження військової служби будуть вносити клопотання щодо надання відстрочок – Верховна Рада прийняла закон

14:00, 14 січня 2025
Районні (міські) комісії з питань направлення для проходження військової служби матимуть право самостійно визначати підстави, які можуть вважатися відстрочкою від направлення для проходження базової військової служби, а комісії вищого рівня – розглядати такі підстави та надавати за ними відстрочки.
Комісії з направлення на проходження військової служби будуть вносити клопотання щодо надання відстрочок – Верховна Рада прийняла закон
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На підпис Президенту Володимиру Зеленському 14 січня спрямовано прийнятий 9 січня Закон № 4197-ІХ  «Про внесення змін до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки» (законопроект 12076).

Серед іншого, цим законом частину 3 статті 16 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» доповнено новим абзацом про те, що районні (міські) комісії з питань направлення для проходження військової служби будуть вносити на розгляд комісій вищого рівня клопотання щодо надання відстрочок від направлення для проходження базової військової служби у випадках, не передбачених цим Законом.

Отже, районні (міські) комісії з питань направлення для проходження військової служби матимуть право самостійно визначати підстави, які можуть вважатися відстрочкою, а комісії вищого рівня – розглядати такі підстави та надавати за ними відстрочки.

Як зазначило ГЮУ ВР у своєму висновку, таким чином, виникає ризик того, що вказані комісії будуть застосовувати неоднаковий підхід до розгляду цих питань для різних категорій громадян, а, відтак, такий механізм надання відстрочок з підстав, не передбачених цим Законом, не забезпечуватиме захисту особи у випадку свавільного втручання органів державної влади у її права і свободи та рівності перед законом.

В свою чергу, Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики назвав корупціогенним фактором, це надання дискреційних повноважень районним (міським) комісіям з питань направлення для проходження базової військової служби в частині надання ними відстрочок від направлення для проходження базової військової служби та самостійного визначення підстав для таких відстрочок, не передбачених законодавством.

«Такий підхід дасть можливість для легалізації будь-яких інших (довільних) підстав, запропонованих зазначеними районними (міськими) комісіями, що створить умови для зловживань своїми повноваженнями з боку членів відповідних комісій» - підкреслили в Антикорупційному комітеті.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», прийнятий закон передбачає, що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:

  • проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабміном;
  • особистого прибуття до районного (міського) ТЦК з поданням необхідних документів, перелік яких встановлюється Міністерством оборони.

Поки чинна норма передбачає, що щороку протягом січня-березня беруться на облік чоловіки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Також буде виключено із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект Володимир Зеленський відстрочка військова служба

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Комісії з направлення на проходження військової служби будуть вносити клопотання щодо надання відстрочок – Верховна Рада прийняла закон

Районні (міські) комісії з питань направлення для проходження військової служби матимуть право самостійно визначати підстави, які можуть вважатися відстрочкою від направлення для проходження базової військової служби, а комісії вищого рівня – розглядати такі підстави та надавати за ними відстрочки.

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