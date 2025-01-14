Комиссии по направлению на прохождение военной службы будут вносить ходатайства о предоставлении отсрочек – Верховная Рада приняла закон

Районные (городские) комиссии по направлению для прохождения военной службы будут иметь право самостоятельно определять основания, которые могут считаться отсрочкой от направления для прохождения базовой военной службы, а комиссии высшего уровня – рассматривать такие основания и предоставлять по ним отсрочки.

На подпись Президенту Владимиру Зеленскому 14 января направлен принятый 9 января Закон № 4197-ІХ «О внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе» об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общевойсковой подготовки» (законопроект 12076).

Среди прочего, этим законом часть 3 статьи 16 Закона «О воинской обязанности и военной службе» дополнена новым абзацем о том, что районные (городские) комиссии по направлениям для прохождения военной службы будут вносить на рассмотрение комиссий высшего уровня ходатайства по предоставлению отсрочек от направления для прохождения базовой военной службы в случаях, не предусмотренных настоящим Законом.

Следовательно, районные (городские) комиссии по направлениям для прохождения военной службы будут иметь право самостоятельно определять основания, которые могут считаться отсрочкой, а комиссии высшего уровня – рассматривать такие основания и предоставлять по ним отсрочки.

Как отметило ГЮУ ВР в своем заключении, таким образом, возникает риск того, что указанные комиссии будут применять неодинаковый подход к рассмотрению этих вопросов для разных категорий граждан, а, следовательно, такой механизм предоставления отсрочек по основаниям, не предусмотренным настоящим Законом, не будет обеспечивать защиту лица в случае произвольного вмешательства органов государственной власти в его права и свободы и равенства перед законом.

В свою очередь, Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики назвал коррупциогенным фактором, это предоставление дискреционных полномочий районным (городским) комиссиям по направлениям для прохождения базовой военной службы в части предоставления ими отсрочек от направления для прохождения базовой военной службы и самостоятельного определения оснований для таких отсрочек, не предусмотренных законодательством.

«Такой подход позволит для легализации любых других (произвольных) оснований, предложенных указанными районными (городскими) комиссиями, что создаст условия для злоупотреблений своими полномочиями со стороны членов соответствующих комиссий» - подчеркнули в Антикоррупционном комитете.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый закон предусматривает, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на военный учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестра призывников, военнообязанных и резервистов путем:

прохождение электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабмином;

личного прибытия в районный (городской) ТЦК с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны.

Пока действующая норма предусматривает, что ежегодно в течение января-марта принимаются на учет мужчины, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет.

Также будут исключены из законодательства комиссии по вопросам взятия на военный учет призывников.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.