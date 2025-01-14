Разработчики «Ведьмака» показали трейлер новой RPG-игры о карпатских вампирах

Польская студия Rebel Wolves представила кинематографический трейлер игры The Blood of Dawnwalker. Это RPG-игра, главный герой, Коэн, будет получеловеком, полувампиром, и его цель – спасти своих близких.

Студия обещает продемонстрировать игровой процесс летом 2025 года, но точная дата выхода игры еще не обнародована.

Среди заявленных платформ – PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

Как пишет Межа, разработчики описывают свою игру как нарративный сэндбокс, обещая высокую вариативность прохождения и нелинейную сюжетную линию, а события будут разворачиваться в придуманных Карпатах 14 века, в долине Сангора.

Rebel Wolves возглавляют Конрад и Матеуш Томашкевичи – бывший руководитель разработки The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 и главный дизайнер квестов этих игр. Издателем нового проекта будет компания Namco Bandai.

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