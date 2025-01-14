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Депутаты предлагают улучшить условия осуществления предварительного заключения

12:37, 14 января 2025
Законопроект, среди прочего, предусматривает сужение оснований содержания лица в одиночной камере и расширение круга электронных устройств, которыми может пользоваться заключенный.
Депутаты предлагают улучшить условия осуществления предварительного заключения
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В Верховной Раде 8 января был зарегистрирован законопроект №12388 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о содействии соблюдению прав человека в условиях предварительного заключения».

Среди прочего, законопроект предусматривает:

  • сужение оснований содержания лица в одиночной камере;
  • расширение круга электронных устройств, которыми может пользоваться заключенный;
  • урегулирование порядка доступа заключенного к платному медицинскому обслуживанию;
  • устройство камер с улучшенными условиями содержания как обязательное требование, выдвигаемое для каждого учреждения содержания под стражей;
  • улучшение условий реализации права заключенного на свидание.

Необходимо напомнить, что в течение многих лет Украина получала критику от Европейского суда по правам человека из-за нарушения условий содержания лиц в местах предварительного заключения. 98), «Родзевилло против Украины» (Заявление № 38771/05), «Кузнец против Украины» (Заявление №65550/01) и т.д.

Более того, актуальность вопроса, на решение которого направлен законопроект № 12388, подчеркивается многочисленными новостями, особенно активно распространяющимися в период до начала полномасштабного вторжения рф, об издевательствах над заключенными и коррупции в учреждениях предварительного заключения.

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Верховная Рада Украины законопроект СИЗО

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Депутаты предлагают улучшить условия осуществления предварительного заключения

Законопроект, среди прочего, предусматривает сужение оснований содержания лица в одиночной камере и расширение круга электронных устройств, которыми может пользоваться заключенный.

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