Депутати пропонують поліпшити умови здійснення попереднього ув’язнення

Законопроект, серед іншого, передбачає звуження підстав тримання особи в одиночній камері і розширення кола електронних пристроїв, якими може користуватись ув’язнений.

У Верховній Раді 8 січня було зареєстровано законопроєкт №12388 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сприяння дотриманню прав людини в умовах попереднього ув'язнення».

Серед іншого, законопроєкт передбачає:

звуження підстав тримання особи в одиночній камері;

розширення кола електронних пристроїв, якими може користуватись ув’язнений;

врегулювання порядку доступу ув’язненого до платного медичного обслуговування;

облаштування камер з поліпшеними умовами тримання як обов’язкова вимога, що висувається для кожного закладу тримання особи під вартою;

покращення умов реалізації права ув’язненого на побачення.

Необхідно нагадати, що протягом багатьох років Україна отримувала критику від Європейського суду з прав людини через порушення умов утримання осіб у місцях попереднього ув’язнення. Прикладами таких рішень є рішення Європейського суду з прав людини у справі «Данкевич проти України» (Заява № 40679/98), «Родзевілло проти України» (Заява № 38771/05), «Коваль проти України» (Заява №65550/01) тощо.

Більше того, актуальність питання, на вирішення якого направлений законопроєкт № 12388, підкреслюється численними новинами, які особливо активно поширювались у період до початку повномасштабного вторгнення рф, про знущання над ув’язненими та корупцію в установах попереднього ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.