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Депутати пропонують поліпшити умови здійснення попереднього ув’язнення

12:37, 14 січня 2025
Законопроект, серед іншого, передбачає звуження підстав тримання особи в одиночній камері і розширення кола електронних пристроїв, якими може користуватись ув’язнений.
Депутати пропонують поліпшити умови здійснення попереднього ув’язнення
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У Верховній Раді 8 січня було зареєстровано законопроєкт №12388 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сприяння дотриманню прав людини в умовах попереднього ув'язнення».

Серед іншого, законопроєкт передбачає:

  • звуження підстав тримання особи в одиночній камері;
  • розширення кола електронних пристроїв, якими може користуватись ув’язнений;
  • врегулювання порядку доступу ув’язненого до платного медичного обслуговування;
  • облаштування камер з поліпшеними умовами тримання як обов’язкова вимога, що висувається для кожного закладу тримання особи під вартою;
  • покращення умов реалізації права ув’язненого на побачення.

Необхідно нагадати, що протягом багатьох років Україна отримувала критику від Європейського суду з прав людини через порушення умов утримання осіб у місцях попереднього ув’язнення. Прикладами таких рішень є рішення Європейського суду з прав людини у справі «Данкевич проти України» (Заява № 40679/98), «Родзевілло проти України» (Заява № 38771/05), «Коваль проти України» (Заява №65550/01) тощо.

Більше того, актуальність питання, на вирішення якого направлений законопроєкт № 12388, підкреслюється численними новинами, які особливо активно поширювались у період до початку повномасштабного вторгнення рф, про знущання над ув’язненими та корупцію в установах попереднього ув’язнення.

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Верховна Рада України законопроект СІЗО

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Депутати пропонують поліпшити умови здійснення попереднього ув’язнення

Законопроект, серед іншого, передбачає звуження підстав тримання особи в одиночній камері і розширення кола електронних пристроїв, якими може користуватись ув’язнений.

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