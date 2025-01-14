Україна сформувала 36 робочих груп для підготовки до переговорів з ЄС – Денис Шмигаль

За словами прем’єра, 2025 рік є ключовим для євроінтеграції України.

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Україна створила 36 робочих груп для підготовки своїх позицій за всіма переговорними кластерами з Європейським Союзом. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Робимо все можливе, щоб 2025 рік став переломним на нашому євроінтеграційному шляху. Від політичного рішення про початок перемовин ми переходимо до переговорів за конкретними кластерами. Маємо необхідну архітектуру для перемовного процесу з Європейським Союзом», — зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що продовжиться скринінг українського законодавства на відповідність європейським стандартам, а також підкреслив важливість швидкого проходження переговорного процесу.

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