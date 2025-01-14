Кабмін звільнив Тетяну Кірієнко з посади заступниці голови Державної податкової служби

14 січня Тетяну Кірієнко звільнено з посади заступниці голови ДПС.

Фото: kmu.gov.ua

14 січня на своєму засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив два кадрових рішення. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд звільнив Кірієнко Тетяну Павлівну з посади заступниці голови Державної податкової служби України.

Також Кабмін погодив призначення Пастуха Тараса Тимофійовича заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Раніше Кабмін звільнив двох заступників голови Державної служби фінансового моніторингу.

Додамо, новий голова ДПС Руслан Кравченко звільнив двох керівників у центральному апараті податкової.

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