ТЦК не мають права забирати мобільні телефони, але можуть обмежити їх використання – Лариса Козак

Заступниця начальника РТЦК та СП у Києві пояснила заборону на використання телефонів у деяких кабінетах ТЦК.

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Співробітники територіальних центрів комплектування не мають права конфіскувати мобільні телефони, однак можуть обмежити їх використання в певних приміщеннях. Про це на пресконференції повідомила заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві, майор Лариса Козак.

Вона пояснила, що ТЦК є режимними об'єктами, і в окремих кабінетах користування мобільними телефонами заборонено. Законною вимогою співробітників є визначення спеціального місця для спілкування з військовозобов'язаними, де використання мобільних пристроїв буде дозволено.

«Забирати засоби стільникового зв'язку – ні, РТЦК такого права не має. Обмежити – так. Спілкування лише у відведених для цього місцях. Деякі кабінети категоровані і проводити там роботу із засобами стільникового зв'язку заборонено навіть нам. Навіть ми ними там не користуємося», — уточнила майор Козак. Вона також зазначила, що навіть для співробітників ТЦК деякі кабінети є категорованими, і користуватися мобільними телефонами в них заборонено.

Крім того, заступниця начальника РТЦК та СП у Києві розповіла, що за непокору працівникам поліції та ТЦК затримання може тривати до 3-х годин, а за супротив – 3 доби, – РТЦК Києва.

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