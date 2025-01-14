ТЦК не имеют права забирать мобильные телефоны, но могут ограничить их использование – Лариса Козак

Заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве объяснила запрет на использование телефонов в некоторых кабинетах ТЦК.

Скриншот

Сотрудники территориальных центров комплектования не имеют права конфисковать мобильные телефоны, однако могут ограничить их использование в определенных помещениях. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель начальника РТЦК и СП в городе Киеве, майор Лариса Козак.

Она пояснила, что ТЦК являются режимными объектами, и в отдельных кабинетах пользование мобильными телефонами запрещено. Законным требованием сотрудников является определение специального места для общения с военнообязанными, где использование мобильных устройств будет разрешено.

«Забирать средства сотовой связи – нет, РТЦК такого права не имеет. Ограничить – да. Общение только в отведенных для этого местах. Некоторые кабинеты категорированы и проводить там работу со средствами сотовой связи запрещено даже нам. Даже мы ими там не пользуемся», - уточнила майор Козак. Она также отметила, что даже для сотрудников ТЦК некоторые кабинеты являются категорированными, и пользоваться мобильными телефонами в них запрещено.

Кроме того, заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве рассказала, что за неповиновение работникам полиции и ТЦК задержание может длиться до 3-х часов, а за сопротивление – 3 суток, – РТЦК Киева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.