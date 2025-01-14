За непокору працівникам поліції та ТЦК затримання може тривати до 3-х годин, а за супротив – 3 доби, – РТЦК Києва

Заступниця начальника РТЦК та СП у Києві пояснила правила затримання за ігнорування викликів до ТЦК.

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Адміністративне затримання громадян за порушення правил військового обліку може тривати до трьох годин, а у випадках непокори — до трьох діб. Про це заявила майор, заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак під час пресконференції.

За її словами, поліцейські та співробітники територіальних центрів комплектування мають законодавче право розшукувати осіб, які ухиляються від військового обліку, затримувати їх та доставляти до ТЦК.

Коментуючи відео із затриманнями військовозобов’язаних, Козак зазначила, що такі дії стосуються громадян, які ігнорували виклики до ТЦК. У разі добровільної згоди їх доставляли для оновлення даних. Якщо ж особа чинила «злісну непокору», правоохоронці складали адміністративний протокол та застосовували затримання на строк до трьох годин.

«Якщо громадянин чинить непокору з застосуванням фізичного впливу, термін такого затримання може тривати три доби. Якщо ми говоримо про ті ролики, коли люди, як здається громадськості, насильно поміщаються у транспортні засоби, то якщо розбирати повною картиною – це була непокора, адміністративний протокол про затримання», — пояснила Козак.

Майор підкреслила, що такі заходи спрямовані не стільки на мобілізацію, скільки на усунення порушень, пов’язаних із військовим обліком. За її словами, затримання і штрафи — це інструмент для забезпечення порядку, а не примусова мобілізація.

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