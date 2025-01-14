За неповиновение работникам полиции и ТЦК задержание может длиться до 3-х часов, а за сопротивление – 3 суток, – РТЦК Киева

Заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве объяснила правила задержания за игнорирование вызовов в ТЦК.

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Административное задержание граждан за нарушение правил воинского учета может длиться до трех часов, а в случаях неповиновения - до трех суток. Об этом заявила майор, заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак во время пресс-конференции.

По ее словам, полицейские и сотрудники территориальных центров комплектования имеют законодательное право разыскивать лиц, уклоняющихся от воинского учета, задерживать их и доставлять в ТЦК.

Комментируя видео с задержаниями военнообязанных, Козак отметила, что такие действия касаются граждан, которые игнорировали вызовы в ТЦК. В случае добровольного согласия их доставляли для обновления данных. Если же лицо оказывало «злостное неповиновение», правоохранители составляли административный протокол и применяли задержание на срок до трех часов.

«Если гражданин оказывает неповиновение с применением физического воздействия, срок такого задержания может длиться трое суток. Если мы говорим о тех роликах, когда люди, как кажется общественности, насильно помещаются в транспортные средства, то если разбирать полной картиной - это было неповиновение, административный протокол о задержании», - пояснила Козак.

Майор подчеркнула, что такие меры направлены не столько на мобилизацию, сколько на устранение нарушений, связанных с военным учетом. По ее словам, задержания и штрафы - это инструмент для обеспечения порядка, а не принудительная мобилизация.

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