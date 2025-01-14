57-летний вдовец и отец двух сыновей, которые воюют, отказался от мобилизации – что решил суд

Мужчину, который не явился в ТЦК, учитывая обстоятельства, приговорили к условному сроку.

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В Винницкой области 57-летнего мужчину, который отказался от мобилизации, приговорили к двум годам испытательного срока. Об этом говорится в приговоре Чечельницкого районного суда Винницкой области по делу № 151/668/24.

По данным суда, в июне 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его годным к службе. Он получил повестку, но не явился в территориальный центр комплектования (ТЦК).

На суде обвиняемый признал вину и раскаялся. Он пояснил, что имеет проблемы со здоровьем и проходил ВВК формально. Также мужчина отметил, что не имеет средств на повторный медицинский осмотр в Виннице. Кроме того, он является вдовцом: его жена, которая была инвалидом первой группы, умерла в 2017 году после 11 лет борьбы с болезнью.

Мужчина подчеркнул, что двое его сыновей сейчас служат в ВСУ, а он помогает им. Он просил суд учесть все обстоятельства и не наказывать его строго.

Суд подтвердил, что оба сына обвиняемого действительно проходят военную службу, и учел все смягчающие факторы. Мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу) и назначили ему два года испытательного срока.

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