В ГНС напомнили, что на сумму налогового долга начисляется пеня

Пеня начисляется каждый календарный день просрочки уплаты денежного обязательства.

Фото: dtkt.ua

Главное управление ГНС в г. Киеве напомнило о необходимости соблюдения налогоплательщиками требований действующего законодательства об обеспечении своевременности уплаты налогов, сборов, платежей.

В ведомстве отметили, согласно ст. 129 Налогового Кодекса Украины после истечения установленных законодательством сроков погашения согласованного денежного обязательства на сумму налогового долга начисляется пеня.

При определении суммы денежного обязательства плательщиком самостоятельно начисление пени начинается после истечения 90 календарных дней, следующих за последним днем ​​предельного срока уплаты денежного обязательства и завершается в день зачисления средств на соответствующий бюджетный счет и/или в других случаях погашения налогового долга.

Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки уплаты денежного обязательства, включая день погашения из расчета 100 процентов годовых учетной ставки Национального банка Украины, действующей на каждый такой день.

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