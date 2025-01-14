В Украине установят Национальный день молитвы 24 февраля

Комитет рекомендовал принять в качестве закона законопроект Давида Арахамии об установлении Национального дня молитвы – авторы законопроекта указали, что по истории известно немало примеров, когда общенациональная молитва меняла ход истории.

Источник фото: Верховная Рада Украины

Парламентский Комитет по гуманитарной и информационной политике рекомендовал принять в целом как закон законопроект 12336 о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины об установлении Национального дня молитвы, который подал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия с коллегами.

В соответствии с ним предлагается дополнить Кодекс законов о труде статьей 73-1, которой установить следующие памятные дни, работа в которые проводится: 24 февраля – Национальный день молитвы.

Верховной Раде поручено в Национальный день молитвы обеспечивать проведение специального заседания Верховной Рады Украины, которое начинать исполнением духовного гимна Украины «Боже великий, единый».

Кабинету Министров в трехмесячный срок со дня вступления в силу этого закона поручено разработать с привлечением представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и утвердить комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Национального дня молитвы.

Областным, Киевской городской государственным администрациям обеспечить подготовку и проведение комплекса мероприятий, направленных на празднование Национального дня молитвы.

Авторы законопроекта указали, что по истории известно немало примеров, когда общенациональная молитва меняла ход истории.

Целью является установление в Украине Национального дня молитвы, заключающееся в укреплении моральных ценностей, консолидации общества и утверждении национального единства. Этот день должен объединить украинцев вокруг традиции молитвы, которая является источником силы в сложные времена, и подчеркнуть веру в победу Украины. Необходимость принятия проекта обосновывается тем, что такой памятный день станет возможностью для проведения общенациональных мероприятий, включая совместные молитвы, тематические конференции, мемориальные события в честь Защитников и Защитниц Украины и просветительские акции, направленные на формирование духовных ориентиров.

Автор: Наталя Мамченко

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