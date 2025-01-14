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Яйца упали в цене, но подорожали масло и мясо – Госстат опубликовал, как изменились цены в Украине

13:18, 14 января 2025
На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%.
Яйца упали в цене, но подорожали масло и мясо – Госстат опубликовал, как изменились цены в Украине
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Инфляция на потребительском рынке в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем составила 1,4%, за год в целом – 12,0%. В то же время базовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем составила 1,3%, за год в целом – 10,7%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

В частности, как отмечается в отчете, на потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%. На 5,2–1,0% подорожали масло, масло подсолнечное, молоко и молочные продукты, овощи, продукты переработки зерновых, хлеб, говядина, рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия, свинина. В то же время на 1,5% снизились цены на яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,0%, в т.ч. на табачные изделия – на 2,7%, алкогольные напитки – на 1,2%.

Одежда и обувь подешевели на 3,9%, в том числе обувь – на 4,0%, одежда – на 3,9%.

Как указывают в Госстате, рост цен в сфере здравоохранения на 1,6% произошел, прежде всего, за счет повышения цен на фармацевтическую продукцию на 1,8% и амбулаторные услуги на 1,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,5% в основном из-за подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 2,1%.

 

Также ранее сообщалось, что капуста стала самым дорогим овощем борщового набора.

А цены на яблоки достигли самой высокой отметки за последние 8 лет.

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Госстат продукты

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