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Законотворчество и обеспечение киберзащиты – Минюст объяснил идею создания «Пентагона государственных реестров»

11:12, 14 января 2025
В Украине готовят комплексную систему защиты данных на основе анализа 4 тысяч инцидентов.
Законотворчество и обеспечение киберзащиты – Минюст объяснил идею создания «Пентагона государственных реестров»
Фото: DOU
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Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине создадут «Пентагон государственных реестров». Как рассказал первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко в эфире национального телемарафона, проект создания «Пентагона госреестров» базируется на двух ключевых направлениях - законотворчестве и внедрении средств киберзащиты.

«Здесь речь идет о сочетании двух тенденций и процессов: первое - это законотворчество, второе - это реальное применение тех средств, которые обеспечат нам киберзащиту. Речь идет о законопроекте 11290, который разрабатывался, прежде всего, Госспецсвязью, на основе анализа информации о более чем 4 тысячах киберинцидентов. На основе этого формировали это системное видение, формирование предохранителей», - отметил Кучерявенко.

Одним из нововведений станет обязательное введение в штат предприятий критической инфраструктуры должности специалиста по кибербезопасности. Этот специалист будет отвечать за предупреждение и минимизацию рисков киберугроз.

По словам чиновника, законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде. После его окончательного принятия начнется формирование комплексной системы защиты государственных реестров. «Подобный законопроект уже прошел первое чтение, но он еще на пути к тому, чтобы ВР его приняла, и мы, в соответствии с той законодательной нормой, которая родится, уже строили эту систему. Но это обязательно будет», - подчеркнул Кучерявенко.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описывала законопроект о защите государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры.

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законопроект киберзащита Министерство юстиции Украины

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