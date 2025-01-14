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Законотворчість і забезпечення кіберзахисту – Мін'юст пояснив ідею створення «Пентагону державних реєстрів»

11:12, 14 січня 2025
В Україні готують комплексну систему захисту даних на основі аналізу 4 тисяч інцидентів.
Законотворчість і забезпечення кіберзахисту – Мін'юст пояснив ідею створення «Пентагону державних реєстрів»
Фото: DOU
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Раніше «Судово-юридична газета» писала, щов Україні створять «Пентагон державних реєстрів». Як розповів перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко в ефірі національного телемарафону, проєкт створення «Пентагону держреєстрів» базується на двох ключових напрямах — законотворчості та впровадженні засобів кіберзахисту.

«Тут йдеться про поєднання двох тенденцій і процесів: перше – це законотворчість, друге – це реальне застосування тих засобів, які забезпечать нам кіберзахист. Ідеться про законопроєкт 11290, який розроблявся, перш за все, Держспецзв’язком, на основі аналізу інформації щодо більш ніж 4 тисяч кіберінцидентів. На основі цього формували це системне бачення, формування запобіжників», — зазначив Кучерявенко.

Одним із нововведень стане обов’язкове введення до штату підприємств критичної інфраструктури посади фахівця з кібербезпеки. Цей спеціаліст відповідатиме за попередження та мінімізацію ризиків кіберзагроз.

За словами посадовця, законопроєкт вже пройшов перше читання у Верховній Раді. Після його остаточного ухвалення розпочнеться формування комплексної системи захисту державних реєстрів. «Подібний законопроєкт вже пройшов перше читання, але він ще на шляху до того, щоб ВР його ухвалила, і ми, відповідно до тієї законодавчої норми, яка народиться, вже будували цю систему. Але це обов’язково буде», — підкреслив Кучерявенко.

Раніше «Судово-юридична газета» детально описувала законопроект про захист державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.

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законопроект кіберзахист Міністерство юстиції України

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