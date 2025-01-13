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Ольга Стефанішина заявила, що в Україні створять «Пентагон державних реєстрів»

13:14, 13 січня 2025
Мін’юст розробляє новий механізм захисту державних реєстрів.
Ольга Стефанішина заявила, що в Україні створять «Пентагон державних реєстрів»
Фото: Hromadske
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Міністерство юстиції України працює над створенням високотехнологічного механізму захисту державних реєстрів, який отримав умовну назву «Пентагон державних реєстрів». Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина.

«Ми забезпечуємо відновлення на майданчиках, які мають належний механізм захисту відповідних даних від можливих атак. Також вже розроблено план створення такого собі «Пентагону» для державних реєстрів, який, ми очікуємо, буде швидко імплементований. Відповідна команда вже працює над запуском цієї ініціативи», — повідомила міністр.

Стефанішина підкреслила, що під час нещодавньої кібератаки метою країни-агресора було паралізувати функціонування державних структур.

«Цієї мети досягнуто не було, за що я окремо дуже дякую фахівцям Мін’юсту. Проте кібервійна ведеться 24 години на добу сім днів на тиждень. Поки триває повномасштабна війна з Росією, триватиме і кібервійна», — зазначила віцепрем'єр.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада розгляне законопроект про захист державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. цим законопроектом пропонується ввести поняття об’єкт інформаційної діяльності ‒ інженерно-технічна споруда (будівля, приміщення тощо), відокремлена територія (зона), транспортний засіб, намет, в яких провадиться діяльність, пов’язана з обробкою державних інформаційних ресурсів та інформації з обмеженим доступом в органах державної влади, державних органах, державних підприємствах, установах, організаціях, органах місцевого самоврядування та власник об’єкта інформаційної діяльності ‒ юридична особа, якій належить право власності на об’єкт інформаційної діяльності.

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кібератака Міністерство юстиції України Стефанішина

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