Ольга Стефанишина заявила, что в Украине создадут «Пентагон государственных реестров»

Минюст разрабатывает новый механизм защиты государственных реестров.

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Министерство юстиции Украины работает над созданием высокотехнологичного механизма защиты государственных реестров, который получил условное название «Пентагон государственных реестров». Об этом в интервью Укринформу рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

«Мы обеспечиваем восстановление на площадках, которые имеют надлежащий механизм защиты соответствующих данных от возможных атак. Также уже разработан план создания некоего «Пентагона» для государственных реестров, который, мы ожидаем, будет быстро имплементирован. Соответствующая команда уже работает над запуском этой инициативы», - сообщила министр.

Стефанишина подчеркнула, что во время недавней кибератаки целью страны-агрессора было парализовать функционирование государственных структур.

«Эта цель достигнута не была, за что я отдельно очень благодарна специалистам Минюста. Однако кибервойна ведется 24 часа в сутки семь дней в неделю. Пока продолжается полномасштабная война с Россией, будет продолжаться и кибервойна», - отметила вице-премьер.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада рассмотрит законопроект о защите государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры. этим законопроектом предлагается ввести понятие объект информационной деятельности - инженерно-техническое сооружение (здание, помещение и т.д.), обособленная территория (зона), транспортное средство, палатка, в которых осуществляется деятельность, связанная с обработкой государственных информационных ресурсов и информации с ограниченным доступом в органах государственной власти, государственных органах, государственных предприятиях.

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