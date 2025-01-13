Во Франции министра транспорта подозревают в хищении государственных средств

Филиппа Табаро подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Фото: 20 Minutes

Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование против министра транспорта Филиппа Табаро. Его подозревают в хищении государственных средств, злоупотреблении служебным положением и сокрытии этих преступлений, сообщает BFMTV.

Основанием для расследования стал отчет Высшего органа по вопросам прозрачности общественной жизни, опубликованный 29 июля 2021 года. В рамках следствия 30 ноября 2022 года обыски прошли в доме Табаро и мэрии города Ле-Канне, где министр работал с 1995 по 2017 год.

Расследование охватывает период, когда Табаро занимал должности в Ле-Канне - городе, возглавляемом его сестрой. Злоупотребления, которые ему вменяют, могут стать серьезным ударом для нового правительства под руководством премьера Франсуа Байру, чья позиция остается неустойчивой.

Расследование продолжается, официальных заявлений от самого Табаро пока не было.

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