У Франції міністра транспорту підозрюють в розкраданні державних коштів

Філіпа Табаро підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Фото: 20 Minutes

Національна фінансова прокуратура Франції розпочала розслідування проти міністра транспорту Філіпа Табаро. Його підозрюють у розкраданні державних коштів, зловживанні службовим становищем та приховуванні цих злочинів, повідомляє BFMTV.

Підставою для розслідування став звіт Вищого органу з питань прозорості суспільного життя, опублікований 29 липня 2021 року. У межах слідства 30 листопада 2022 року обшуки провели в будинку Табаро та мерії міста Ле-Канне, де міністр працював із 1995 по 2017 рік.

Розслідування охоплює період, коли Табаро обіймав посади в Ле-Канне — місті, очолюваному його сестрою. Зловживання, які йому закидають, можуть стати серйозним ударом для нового уряду під керівництвом прем'єра Франсуа Байру, чия позиція залишається нестійкою.

Розслідування триває, офіційних заяв від самого Табаро поки що не було.

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