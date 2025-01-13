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В Україні ціни на яблука сягнули найвищої позначки за останні 8 років

18:52, 13 січня 2025
Ціна сягнула найвищої позначки для цього періоду за останні 8 років.
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Українські садівники пропонують до продажу яблука за ціною 25-32 грн/кг, що є найвищим показником за останні 8 років. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що на сьогоднішній день якісне яблуко з українських господарств надходить у продаж у діапазоні 25-32 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів пропонованих партій фруктів. Це в середньому на 13 % дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Окрім того, ціна сягнула найвищої позначки для цього періоду за останні 8 років.

Аналітики пояснюють, що насамперед, зростання цін на ці фрукти ключові гравці ринку пов’язують із помітною активізацією торговельно-закупівельної діяльності в даному сегменті. За словами самих виробників, якщо тижнем раніше попит на місцеве яблуко був відносно невисоким, то вже сьогодні підвищену зацікавленість у закупівлі цієї продукції виявляють покупці практично всіх категорій.

Окрім того, пишуть у EastFruit, пропозиція яблука високої якості на ринку України досить обмежена, що також сприяє зростанню цін на ці фрукти.

«На сьогоднішній день яблука в Україні вже надходять у продаж у середньому на 61% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року», - вказали у проєкті.

Джерело фото: EastFruit

Також раніше повідомлялося, що капуста стала найбільш дорогим овочем борщового набору.

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