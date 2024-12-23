Капуста в Україні стала найбільш дорогим овочем борщового набору – її ціна зросла втричі

На сьогоднішній день ціни на білокачанну капусту в Україні вже в середньому в 3 рази вище, ніж в аналогічний період 2023 року.

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В Україні, через обмежену пропозицію білокачанної капусти високої якості, відпускні ціни на даний сегмент стрімко зростають. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

«Так, якщо ще на минулому тижні ціна на якісну білокачанну капусту в Україні озвучувалася фермерами від 22 грн/кг ($0,52/кг), то вже сьогодні цю продукцію господарства готові відпустити по 25–35 грн/кг ($0,60-0,84/кг), що в середньому на 16% дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня», - вказали там.

Водночас аналітики зауважують, що пропозиція білокачанної капусти на ринку досить обмежена, оскільки багато господарств воліють не поспішати з продажами.

«На сьогоднішній день ціни на білокачанну капусту в Україні вже в середньому в 3 рази вище, ніж в аналогічний період 2023 року, і більшість учасників ринку прогнозують подальше її подорожчання. Свої думки вони аргументують зниженням виробництва цієї продукції в країні, а також помітним скороченням частки продукції, придатної для тривалого зберігання», - йдеться у повідомленні.

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