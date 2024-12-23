Капуста в Украине стала самым дорогим овощем борщового набора – ее цена выросла в три раза

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В Украине из-за ограниченного предложения белокочанной капусты высокого качества отпускные цены на данный сегмент стремительно растут. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

«Так если еще на прошлой неделе цена на качественную белокочанную капусту в Украине озвучивалась фермерами от 22 грн/кг ($0,52/кг), то уже сегодня эту продукцию хозяйства готовы отпустить по 25–35 грн/кг ($0,60- 0,84/кг), что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели», - указали там.

В то же время аналитики отмечают, что предложение белокочанной капусты на рынке достаточно ограничено, поскольку многие хозяйства предпочитают не спешить с продажами.

«На сегодняшний день цены на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 3 раза выше, чем за аналогичный период 2023 года, и большинство участников рынка прогнозируют дальнейшее ее подорожание. Свои мнения они аргументируют снижением производства этой продукции в стране, а также заметным сокращением части продукции, пригодной для длительного хранения», - говорится в сообщении.

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