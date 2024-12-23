Первое подразделение Украинского легиона из Польши прибыло в Украину

Добровольцы Украинского легиона начинают подготовку на полигонах Украины.

Первое подразделение Украинского легиона, созданного в Польше, уже прибыло в Украину. Здесь добровольцы продолжат военную подготовку, сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар, передает Радио Свобода.

Как стало известно, новые добровольцы подпишут контракты с Вооруженными силами Украины. После этого они отправятся на обучение на полигон в Польше.

Посол подчеркнул, что процесс создания легиона является важным шагом, хотя его скорость могла бы быть выше. «Это история успеха, которую иногда искажают как негативный факт. Мы работаем над тем, чтобы информация о легионе была доступной не только в ЕС, но и за океаном. Подразделение является полностью добровольным, и мы поощряем к нему только на добровольной основе. Граждане, которые присоединяются, получают качественную подготовку и соответствующую компенсацию», - отметил Василий Боднар.

Обучение первой группы добровольцев продолжится на украинских полигонах.

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