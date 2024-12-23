Перший підрозділ Українського легіону з Польщі прибув до України

Добровольці Українського легіону починають підготовку на полігонах України.

Перший підрозділ Українського легіону, створеного у Польщі, вже прибув до України. Тут добровольці продовжать військову підготовку, повідомив посол України в Польщі Василь Боднар, передає Радіо Свобода.

Як стало відомо, нові добровольці підпишуть контракти зі Збройними силами України. Після цього вони вирушать на навчання до полігону в Польщі.

Посол наголосив, що процес створення легіону є важливим кроком, хоча його швидкість могла би бути вищою. “Це історія успіху, яку іноді спотворюють як негативний факт. Ми працюємо над тим, щоб інформація про легіон була доступною не лише в ЄС, а й за океаном. Підрозділ є повністю добровільним, і ми заохочуємо до нього лише на добровільній основі. Громадяни, які приєднуються, отримують якісну підготовку та відповідну сатисфакцію,” – зазначив Василь Боднар.

Навчання першої групи добровольців продовжиться на українських полігонах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.