Парламент продовжить мораторій на стягнення з держпідприємств у сфері енергетики за рішеннями суду

Також передбачено продовження мораторію на порушення справ про банкрутство державних вугледобувних підприємств – до 1 січня 2026 року.

Верховна Рада збирається продовжити на один рік термін дії мораторію на реалізацію виконавчих проваджень та заходів примусового виконання рішень щодо державних підприємств у сфері енергетики, накладення арештів та заборон відчуження майна у таких виконавчих провадженнях, мораторію на порушення справ про банкрутство державних вугледобувних підприємств – з 1 січня 2025 року до 1 січня 2026 року. Відповідне рішення про прийняття за основу та в цілому як закону законопроекту 12220 щодо відновлення платоспроможності окремих державних підприємств у сфері енергетики, що перебувають у критичному стані, ухвалив 12 січня Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Як вказує Комітет у своєму рішенні, законопроект 12220 спрямований на недопущення ліквідації державних вугледобувних підприємств та ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» шляхом продовження дії мораторію на їх банкрутство на період до 1 січня 2026 року.

Так, Комітет зазначає, що за інформацією Міністерства енергетики реалізація положень законопроекту дозволить зберегти функціонування згаданих підприємств.

«На цей час, незважаючи на заходи що вживаються, державні вугледобувні підприємства перебувають у складному фінансово-економічному стані. Так, шахтний фонд галузі вкрай застарілий, морально та фізично зношений, що визначає його низьку інвестиційну привабливість. Знос основних фондів становить понад 60%.

Основним чинником, що заважає та перешкоджає розвитку галузі, є недостатній обсяг коштів, зокрема для технічного переоснащення підприємств галузі, на виплату в повному обсязі заробітної плати працівникам, оплати необхідних товарів та послуг, розрахунків за спожиту електроенергію, сплати податків і зборів, що в результаті не дає можливості забезпечити стабільне функціонування підприємств і їх подальший розвиток.

Останнім часом ситуація на державних вугледобувних підприємствах значно погіршилася у зв’язку з агресією рф. Низку суб’єктів господарювання (ПАТ «Лисичанськвугілля», державні підприємства: «Первомайськвугілля», «Торецьквугілля», «Селидіввугілля», «Мирноградвугілля», «Шахта ім. М.С. Сургая», «Ш/у «Південнодонбаське №1») фактично зруйновано в результаті артилерійських та ракетних обстрілів з боку російських військ, а територія, на який вони розташовані, тимчасово окупована.

Водночас фінансові зобов’язання зазначених підприємств залишаються актуальними. Під постійною загрозою ракетних обстрілів та ударів БПЛА, перманентного відключення електроенергії перебувають державні підприємства вугільної галузі Львівської та Волинської областей. Така ситуація призводить до завдання значних збитків цим підприємствам, суттєвого погіршення їх фінансового стану, зростання кредиторської заборгованості.

Скасування мораторію на виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо державних вугледобувних підприємств призведе до їх банкрутства та подальшої ліквідації» - зазначає Комітет.

«Щодо державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (ДП «СхідГЗК») (м. Жовті Води, Дніпропетровська область), то фінансові проблеми цього суб’єкта господарювання пов’язані, зокрема, з накладанням Державною виконавчою службою арешту на кошти підприємства в банківських установах на виконання рішень судів, які набрали законної сили, що унеможливлює своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, а також забезпечення стабільної виробничої діяльності підприємства. ДП «СхідГЗК» засноване на державній власності та перебуває в Переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

У зв’язку з дією певних об’єктивних чинників, через значну кредиторську заборгованість за отримані товари, роботи і послуги ДП «СхідГЗК» перебуває під загрозою незворотної втрати платоспроможності, припинення своєї діяльності та банкрутства.

Через заборгованість підприємства за постачання електроенергії існує постійна загроза щодо припинення її постачання, що в свою чергу може спричинити затоплення уранових шахт разом з обладнанням та настання катастрофічних наслідків для підприємства та негативних екологічних наслідків. У разі банкрутства ДП «СхідГЗК» буде припинено власне видобування уранової руди, необхідної для виробництва ядерного палива для забезпечення сталої роботи вітчизняних атомних електростанцій; без роботи залишаться понад 4,5 тис. працівників містоутворюючого підприємства, що може призвести до соціального вибуху в Дніпропетровській та Кіровоградській областях; може бути втрачений екологічний контроль за радіоактивними відходами переробки уранових руд» - вказано у рішенні Комітету.

Автор: Наталя Мамченко

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