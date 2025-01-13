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Парламент продлит мораторий на взыскание с госпредприятий в сфере энергетики по решениям суда

12:39, 13 января 2025
Также предусмотрено продление моратория на возбуждение дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий – до 1 января 2026 года.
Парламент продлит мораторий на взыскание с госпредприятий в сфере энергетики по решениям суда
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Верховная Рада собирается продлить на один год срок действия моратория на реализацию исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений в отношении государственных предприятий в сфере энергетики, наложения арестов и запретов отчуждения имущества в таких исполнительных производствах, мораторий на возбуждение дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий – с 1 января 2025 до 1 января 2026 года. Соответствующее решение о принятии за основу и в целом как закона законопроекта 12220 о восстановлении платежеспособности отдельных государственных предприятий в сфере энергетики, находящихся в критическом состоянии, принял 12 января Комитет Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

Как указывает Комитет в своем решении, законопроект 12220 направлен на недопущение ликвидации государственных угледобывающих предприятий и ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» путем продления моратория на их банкротство на период до 1 января 2026 года.

Так, Комитет отмечает, что, по информации Министерства энергетики, реализация положений законопроекта позволит сохранить функционирование упомянутых предприятий.

«В настоящее время, несмотря на принимаемые меры, государственные угледобывающие предприятия находятся в сложном финансово-экономическом состоянии. Так, шахтный фонд отрасли крайне устаревший, морально и физически изношенный, что определяет его низкую инвестиционную привлекательность. Износ главных фондов составляет более 60%.

Основным фактором, мешающим и препятствующим развитию отрасли, является недостаточный объем средств, в частности для технического переоснащения предприятий отрасли, на выплату в полном объеме заработной платы работникам, оплаты необходимых товаров и услуг, расчетов за потребленную электроэнергию, уплаты налогов и сборов, что в результате не позволяет обеспечить стабильное функционирование предприятий и их дальнейшее развитие.

В последнее время ситуация на государственных угледобывающих предприятиях значительно ухудшилась в связи с агрессией рф. Ряд субъектов хозяйствования (ПАО «Лисичанскуголь», государственные предприятия: «Первомайскуголь», «Торецкуголь», «Селидовуголь», «Мирноградуголь», «Шахта им. М.С. Сургая», «Ш/у «Южнодонбасское №1») фактически разрушены в результате артиллерийских и ракетных обстрелов со стороны войск рф, а территория, на которую они расположены, временно оккупирована.

В то же время, финансовые обязательства указанных предприятий остаются актуальными. Под постоянной угрозой ракетных обстрелов и ударов БПЛА перманентного отключения электроэнергии находятся государственные предприятия угольной отрасли Львовской и Волынской областей. Такая ситуация приводит к нанесению значительных убытков этим предприятиям, существенному ухудшению их финансового состояния, росту кредиторской задолженности.

Отмена моратория на исполнительные производства и меры принудительного исполнения решений по государственным угледобывающим предприятиям приведет к их банкротству и дальнейшей ликвидации» - отмечает Комитет.

«О государственном предприятии «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ГП «ВостокГОК») (г. Желтые Воды, Днепропетровская область), то финансовые проблемы этого субъекта хозяйствования связаны, в частности, с наложением Государственной исполнительной службой ареста на средства предприятия в банковских учреждениях во исполнение решений судов, вступивших в законную силу, что делает невозможным своевременную выплату заработной платы работникам, уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней, а также обеспечение стабильной производственной деятельности предприятия. ГП «ВостокГОК» основано на государственной собственности и находится в Перечне предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

В связи с действием определенных объективных факторов из-за значительной кредиторской задолженности за полученные товары, работы и услуги ГП «ВостокГОК» находится под угрозой необратимой потери платежеспособности, прекращения своей деятельности и банкротства.

Из-за задолженности предприятия за поставку электроэнергии существует постоянная угроза прекращения ее поставки, что в свою очередь может повлечь затопление урановых шахт вместе с оборудованием и наступление катастрофических последствий для предприятия и негативных экологических последствий. При банкротстве ГП «ВостокГОК» будет прекращена собственная добыча урановой руды, необходимой для производства ядерного топлива для обеспечения постоянной работы отечественных атомных электростанций; без работы останутся более 4,5 тыс. работников градообразующего предприятия, что может привести к социальному взрыву Днепропетровской и Кировоградской областях; может быть потерян экологический контроль за радиоактивными отходами по переработке урановых руд» - указано в решении Комитета.

Автор: Наталя Мамченко

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