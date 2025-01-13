Почему приказы на перевод через Армия+ иногда приходится ждать месяцами, – объяснили в Минобороны

Через приложение «Армия+» военные подают до 1000 рапортов ежедневно.

Фото: АрмияInform

В приложении «Армия+» успешно работает функция смены места службы, которая уже позволила более 7 000 военнослужащих получить согласование на перевод в части, которые они самостоятельно выбрали. Однако за последние недели в систему поступило около сотни обращений от военных, которые до сих пор ждут приказа или сталкиваются с его задержкой. Об этом сообщили в Минобороны.

Почему ждать приказ приходится иногда месяц, а то и дольше?

Приложение «Армия+» получает до 1 000 рапортов ежедневно, а общее количество поданных документов уже превысило 30 000. Проблемы возникают из-за того, что некоторые военные повторно подают рапорты, исправляя ошибки или получая отказы из-за отсутствия согласования командиров частей.

Что сделали, чтобы упростить работу операторов?

Чтобы ускорить процесс, был обновлен шаблон рапорта, добавлены образцы документов и подсказки для военных. Однако, как отмечают в Кадровом центре ВСУ, в некоторых случаях приказы формируются в течение нескольких недель, а иногда - нескольких дней.

Также были приняты меры для устранения искусственных барьеров на местах. Например, изменения в Постановление Кабмина №1291 упростили формирование приказов для солдат и сержантов, что позволило избежать задержек из-за изменений в штатном расписании частей.

В то же время Центральное управление защиты прав военнослужащих вместе с органами военного управления активно реагирует на обращения и контролирует выполнение приказов. Важно, чтобы приказ на перевод выполнялся, а командир не задерживал военного, который законно выбрал другое подразделение.

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