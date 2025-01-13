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Чому накази на переведення через Армія+ іноді доводиться чекати місяцями, – пояснили в Міноборони

12:41, 13 січня 2025
Через застосунок «Армія+» військові подають до 1000 рапортів щодня.
Чому накази на переведення через Армія+ іноді доводиться чекати місяцями, – пояснили в Міноборони
Фото: АрміяInform
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У застосунку «Армія+» успішно працює функція зміни місця служби, яка вже дозволила понад 7 000 військовослужбовцям отримати погодження на переведення до частин, які вони самостійно обрали. Однак за останні тижні до системи надійшло близько сотні звернень від військових, які досі чекають на наказ або стикаються з його затримкою. Про це повідомили в Міноборони.

Чому чекати наказ доводиться інколи місяць, а то й довше?

Застосунок «Армія+» отримує до 1 000 рапортів щодня, а загальна кількість поданих документів уже перевищила 30 000. Проблеми виникають через те, що деякі військові повторно подають рапорти, виправляючи помилки або отримуючи відмови через відсутність погодження командирів частин.

Що зробили, щоб спростити роботу операторів?

Щоб прискорити процес, було оновлено шаблон рапорту, додано зразки документів і підказки для військових. Однак, як зазначають в Кадровому центрі ЗСУ, в деяких випадках накази формуються протягом кількох тижнів, а інколи – кількох днів.

Також були вжиті заходи для усунення штучних бар’єрів на місцях. Наприклад, зміни до Постанови Кабміну №1291 спростили формування наказів для солдатів та сержантів, що дозволило уникнути затримок через зміни в штатному розписі частин.

Водночас Центральне управління захисту прав військовослужбовців разом з органами військового управління активно реагує на звернення і контролює виконання наказів. Важливо, щоб наказ на переведення виконувався, а командир не затримував військового, який законно обрав інший підрозділ.

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військові Міноборони Армія+

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