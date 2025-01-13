Кабмин дополнительно выделил 5 миллиардов на выплату 1000 гривен зимней єПідтримки

Правительство направило из резервного фонда госбюджета дополнительные 5 миллиардов гривен.

Кабинет министров направил из резервного фонда госбюджета дополнительные 5 млрд грн на реализацию программы Зимняя єПідтримка. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что все поданные украинцами заявки на помощь будут выполнены, люди получат средства и смогут их потратить на коммунальные, медицинские, образовательные и другие услуги.

Кроме того, премьер отметил, что Кабмин усовершенствовал механизм выплаты средств для людей старше 60 лет, людей с инвалидностью I и II групп, получающих пенсию по инвалидности или социальную помощь через банковские учреждения, и для недееспособных лиц по заявке опекуна. Эти граждане получат свою тысячу гривен через Укрпочту.

«Урегулировали алгоритм обмена информацией между учреждениями, реализующими программу Зимняя єПідтримка. Это будет способствовать обобщению данных и информированию украинцев», – добавил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики направило украинским банкам разъяснение о нецелесообразности чрезмерных требований по раскрытию банковской тайны участников зимней єПідтримки и Нацкешбека.

Как известно, 4 декабря в сети появилась информация, что при оформлении карты «Национального кэшбека» в «ПриватБанке» клиенты автоматически разрешают раскрытие банковской тайны.

В частности, в заявлении об открытии текущего счета присутствует согласие клиента передавать информацию о своих платежных операциях третьим лицам в рамках действующих постановлений Кабинета Министров Украины.

В Приватбанке заявили, что информация о якобы раскрытии тайны является искажением условия, важного для инициативы «Национальный кэшбек».

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