В ПриватБанке ответили на заявления о раскрытии банковской тайны через кэшбек

ПриватБанк заявил, что действует исключительно в рамках законодательства, передавая информацию о клиентских операциях для начисления «национального кэшбека».

4 декабря в сети появилась информация, что при оформлении карты «Национального кэшбека» в «ПриватБанке» клиенты автоматически разрешают раскрытие банковской тайны. В частности, в заявлении об открытии текущего счета присутствует согласие клиента передавать информацию о своих платежных операциях третьим лицам в рамках действующих постановлений Кабинета Министров Украины.

В Приватбанке заявили, что информация о якобы раскрытии тайны является искажением условия, важного для инициативы «Национальный кэшбек».

«Хотим заверить, что наш Банк действует исключительно в пределах, определенных нормативно-правовыми актами, и данные, которые передаются, используются исключительно для расчета и начисления кэшбека», - заявили в ПриватБанке.

Также в пресс-службе банка заявили, что для них прозрачность и честность в сотрудничестве с клиентами всегда на первом месте. Там отметили, что заботятся о безопасности банковской тайны и персональных данных своих клиентов и действует исключительно в рамках законодательства.

В то же время там обратили внимание на то, что украинское законодательство требует подписания письменного разрешения на раскрытие банковской тайны от каждого пользователя перед открытием счета «Национальный кэшбек». Поэтому ПриватБанк, как и все участники программы, передает исключительно информацию о транзакциях расходов или возвратов товаров в магазинах, которые зарегистрированы как продавцы украинских товаров.

В ПриватБанке заявляют, что любые другие операции или данные клиентов не разглашаются.

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