У ПриватБанку відповіли на заяви про розкриття банківської таємниці через кешбек

ПриватБанк заявив, що діє виключно в рамках законодавства, передаючи інформацію щодо клієнтських операцій для нарахування «національного кешбеку».

4 грудня у мережі з’явилася інформація, що при оформленні картки «Національного кешбеку» у «ПриватБанку» клієнти автоматично надають дозвіл на розкриття банківської таємниці. Зокрема, у заяві про відкриття поточного рахунку присутня згода клієнта передавати інформацію про свої платіжні операції третім особам у рамках чинних постанов Кабінету Міністрів України.

У Приватбанку заявили, що інформація про нібито розкриття таємниці є перекручуванням умови, важливої для ініціативи «Національний кешбек».

«Хочемо запевнити, що наш Банк діє виключно в межах, визначених нормативно-правовими актами, та дані, які передаються, використовуються виключно для розрахунку та нарахування кешбеку», - заявили у ПриватБанку.

Також у прес-службі банку заявили, що для них прозорість і чесність у співпраці з клієнтами завжди на першому місці. Там зауважили, що дбають про безпеку банківської таємниці та персональних даних своїх клієнтів та діє виключно в рамках законодавства.

Водночас там звернули увагу на те, що українське законодавство вимагає підписання письмового дозволу на розкриття банківської таємниці від кожного користувача перед відкриттям рахунку «Національний кешбек». Тому ПриватБанк, як і всі учасники програми, передає виключно інформацію щодо транзакцій витрат або повернень товарів у магазинах, які зареєстровані як продавці українських товарів.

У ПриватБанку заявляють, що будь-які інші операції чи дані клієнтів не розголошуються.

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