У Києві під електропоїзд, що курсував з Дарниці у бік Вокзальної, потрапила людина

Найближчий рейс з Дарниці через Видубичі, Вокзальну та Борщагівку буде скасовано.

Електропоїзд, який курсував з Дарниці в напрямку Вокзальної, зупинився – під поїзд потрапила людина. Про це заявили в Kyiv city express вранці 5 грудня.

«Затримка буде суттєвою і вплине на графік оборотного рейсу», - вказують там.

Найближчий рейс з Дарниці через Видубичі, Вокзальну та Борщагівку буде скасовано – слідчі дії займуть час.

Далі рейс о 08:39 зі Святошина через Сирець і Почайну поїде за розкладом резервним складом.

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