У Києві змінять маршрут автобуса 111, який курсує через новий Подільський міст

Маршрут автобуса змінять з 5 грудня.

КП «Київпастранс» заявив, що із 5 грудня для оптимізації маршрутної мережі столиці внесуть зміни в роботу автобусного маршруту 111. Зазначимо, що цей автобус курсує через новий Подільсько-Воскресенський міст.

Так, рух автобусів у напрямку Дарницької площі організують:

від станції метро «Площа Українських Героїв» до Подiльського мостового переходу за власним маршрутом, далі – вулиця Центральна Садова (до вулиці Дамбової) – вулиця Центральна Садова, далі за власним маршрутом.

У зворотному напрямку автобусний маршрут курсуватиме без змін.

Водночас у комунальному підприємстві звертають увагу, що маршрут автобусів 111 дублює схему руху автобусів 117, відтак робота останнього буде призупинена.

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