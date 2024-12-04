У Головному сервісному центрі МВС змінять управлінців після розслідування журналістів

Також МВС звернулося до НАЗК з проханням провести ретельний моніторинг способу життя керівництва та посадовців ТСЦ 8041 у Києві.

У Головному сервісному центрі МВС розпочали системне перезавантаження робочих процесів. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ та заявили, що ГСЦ отримає нову команду управлінців.

Крім того, відповідно до Наказу МВС розпочато позапланову службову перевірку діяльності підрозділу.

Також МВС звернулося до НАЗК з проханням провести ретельний моніторинг способу життя керівництва та посадовців ТСЦ 8041 у м. Києві, які фігурували в журналістському розслідуванні.

Водночас відповідні перевірки найближчим часом проведуться і в усіх відокремлених структурних підрозділах Головного сервісного центру.

У МВС створили робочу групу з удосконалення цифровізованих процесів надання сервісних послуг. Її очолив заступник Міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

«Першочергове завдання — усунути недосконалості в роботі електронної черги на отримання послуг в сервісних центрах. В подальшому продовжимо курс на повну цифровізацію за сприяння Міністерства цифрової трансформації», - зазначили у МВС.

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